Спартановка осталась без воды и тепла из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 08:43 2019-12-05T09:27:03+03:00

Тепло и вода появятся в домах волгоградцев через несколько часов.

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Трубы в Волгограде меняют постоянно. Вместо проржавевших ставят современные. Но видимо, в городе слишком много изношенных коммунальных сетей. Так что аварии происходят постоянно. Этой ночью без тепла и воды осталась часть Спартановки. Температура на улице не очень низкая, но из-за сильного ветра в квартирах было холодно. В некоторых домах температура опустилась до 15 градусов тепла.

- Бригада выехала на место сразу, как только поступили сообщения о неполадках в системе. На трубопроводе диаметром 377 мм, обеспечивающем теплом ряд жилых домов и несколько социальных объектов, расположенных в одном из микрорайонов Тракторозаводского района, произошло технологическое нарушение, - сообщили "КП-Волгоград" в компании "Концессии теплоснабжения".

Сейчас пока тепло и воду не дали. На то, чтобы восстановить полностью циркуляцию в системе, нужно время. Так что жителям Спартановки придется еще несколько часов померзнуть.

Кстати, это старая теплотрасса. С момента прокладки ее ни разу комплексно не ремонтировали. Она сильно изношена. В планах концессии ее замена на трубу диаметром 400 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU