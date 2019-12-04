2019-12-04T20:51:25+03:00
Спорт

Игроки «Ротора» Султонов и Байрыев - лучшие футболисты ноября в ФНЛ

Два игрока сине-голубых вошли в ТОП по версии фанатов и организаторов турнира
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Несмотря на то, что осенняя часть турнира Олимп-Первенство ФНЛ уже завершилось, итоги его еще подводят. Сегодня стало известно, кто вошел в «тройку» лучших игроков ноября 2019. Приятно отметить, что в ТОПе сразу два футболиста «Ротора» - Муххамад Султонов и Азат Байрыев.

Так, по версии ФНЛ в тройку лучших попали - полузащитник «Чайки» Игорь Безденежных, на втором месте - защитник «Ротора» Азат Байрыев, на третьем - полузащитник «Спартака-2» Максим Глушенков.

Отметим, что волгоградцы в ноябре не проиграли ни одного матча и в концовке вырвавшись в лидеры. Заслуга Байрвева, который в трех ноябрьских турах из пяти был лидером по проценту выигранных единоборств, весьма велика. А в последнем туре года Азат еще и записал на свой счет победный гол.

А полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов победил в голосовании болельщиков на сайте ФНЛ. Он набрал 47% голосов. До последнего с ним боролся нападающий «Химок» Идрис Умаев, занявший в итоге второе место – у него 38,6% голосов. На третьем еще один представитель «Ротора» Денис Ткачук (4,6%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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