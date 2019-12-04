Следователи Астрахани спустя 15 лет нашли убийцу пенсионерки

СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-04T19:24:05+03:00

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Следователи СУ СК по Астраханской области смогли раскрыть убийство, которое произошло в Астрахани 15 лет назад - 14 января 2004-го. В тот день убили 75-летнюю пенсионерку.

Произошло это в одном из домов, расположенных по улице Богдана Хмельницкого. Соседи обнаружили тело пожилой женщины лишь 18 января. Она была привязана бельевой веревкой к креслу. В таком виде и скончалась. Как показала экспертиза, ее задушили.

Тогда следователи так и не смогли выйти на след убийцы. Сегодня в следственном управлении активно взялись за раскрытие незавершенных дел, и этого в частности. И на этот раз следователям удалось вычислить преступника. Они установили, что предполагаемый убийца живет в Санкт-Петербурге. Вместе с питерскими коллегами его и задержали.

Сейчас убийце 37 лет. Тот день он помнит. Признается, забрался в дом с целью ограбления. Привязал старушку и стал требовать денег. В порыве гнева задушил пенсионерку и сбежал.

Спустя 15 лет убийце вынесли вердикт. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU