Волгоградцам упростили процедуру покупки муниципального жилья

СЕГОДНЯ 18:23 2019-12-04T18:23:51+03:00

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В 2020-м году муниципалитет решил выставить на продажу 309 объектов, в числе которых 45 - выставляются на торги впервые. Остальные 264 – объекты, которые не смогли продать ранее, в основном - это подвальные помещения. От продажи этого имущества город планирует выручить 198,4 миллионов рублей. Перечень объектов сегодня утвердили депутаты Волгоградской гордумы. А еще они приняли решение упростить для волгоградцев процедуру покупки муниципального жилья.

- Отныне любой волгоградец, который изъявит желание приобрести помещение в муниципальной квартире, может подавать документы через многофункциональные центры, - уточнил председатель комитета гордумы по социальной политике Иосиф Ефремов. Кроме того, комитет жилищной и социальной политики после того, как подготовит соответствующее заключение, будет направлять пакет документов в департамент муниципального имущества для проведения мероприятий по заключению договора купли-продажи. В настоящее время заявитель самостоятельно предоставляет данные документы в департамент.

ИСТОЧНИК KP.RU