Художнику Владиславу Ковалю вручили высшую награду Волгограда

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-04T18:06:19+03:00

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Волгоградский художник Владислав Коваль известен далеко за пределами города-героя и даже за пределами нашей страны. Недавно - 28 ноября - ему исполнилось 70 лет. Почтенный возраст? Безусловно, но при этом он все еще полон творческих идей и замыслов.

- Хочу к весне сделать отдельную выставку в новом направлении - квадромбы. Вы будете очень удивлены тем, что увидите, - признался «КП-Волгоград» художник.

За его высокие достижения в области культуры, искусства и за благотворительную деятельность депутаты Волгоградской городской думы единогласно приняли решение вручить Ковалю высшую награду города-героя.

- Депутаты приняли решение наградить заслуженного художника Российской Федерации Владислава Коваля знаком «За верность Отечеству», - сообщают в гордуме.

Отметим, что этот почетный знак был учрежден в 2014 году. К нему награжденному выплачивается единовременная денежная премия в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU