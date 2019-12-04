Десять килограммов черной икры нашли в багажнике астраханца
Астраханская икра - заветное лакомство, настолько дорогое и ценное, что некоторые астраханцы идут на самые изощренные ухищрения лишь бы нажиться на этом «черном золоте». Одного такого дельца задержали сегодня, 4 декабря.
Задержали браконьера сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из УФСБ региона. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Сотрудникам УЭБиПК и коллегам из астраханского УФСБ дошла информация о том, что астраханец везет на продажу крупную партию черной икры. Его иномарку остановили гаишники для проверки возле автозаправочной станции. И почти сразу нашли в машине тайник с деликатесом.
В доме у задержанного нашли еще 20 банок по полкило с черной икрой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
- В тайнике, расположенном в нише для запасного колеса багажного отделения иномарки, полицейские обнаружили 40 жестяных банок с икрой белуги общей массой 10 килограммов, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
Естественно, никаких документов на груз у автовладельца не было. Стоимость баночек с икрой оценили примерно в один миллион рублей.
В Астрахани в машине у водителя нашли черной икры на миллион рублей.
- В дальнейшем по месту проживания подозреваемого изъяты еще 20 полукилограммовых банок с икрой русского осетра, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На астраханца уже завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Он находится на подписке о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU