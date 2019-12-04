Десять килограммов черной икры нашли в багажнике астраханца

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-04T16:45:10+03:00

В машине нашли 40 банок с икрой белуги. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Водитель спрятал банки с деликатесом в нише для запасного колеса [фото, видео]

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Астраханская икра - заветное лакомство, настолько дорогое и ценное, что некоторые астраханцы идут на самые изощренные ухищрения лишь бы нажиться на этом «черном золоте». Одного такого дельца задержали сегодня, 4 декабря.

Задержали браконьера сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из УФСБ региона. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Сотрудникам УЭБиПК и коллегам из астраханского УФСБ дошла информация о том, что астраханец везет на продажу крупную партию черной икры. Его иномарку остановили гаишники для проверки возле автозаправочной станции. И почти сразу нашли в машине тайник с деликатесом.

В доме у задержанного нашли еще 20 банок по полкило с черной икрой. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- В тайнике, расположенном в нише для запасного колеса багажного отделения иномарки, полицейские обнаружили 40 жестяных банок с икрой белуги общей массой 10 килограммов, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Естественно, никаких документов на груз у автовладельца не было. Стоимость баночек с икрой оценили примерно в один миллион рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/747796" frameborder="0"></iframe> В Астрахани в машине у водителя нашли черной икры на миллион рублей.

- В дальнейшем по месту проживания подозреваемого изъяты еще 20 полукилограммовых банок с икрой русского осетра, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На астраханца уже завели уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Он находится на подписке о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU