В Волгограде половина многоэтажек перешла на прямые договора с Концессиями

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-04T16:10:11+03:00

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С тех пор, как «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» перешли на прямые договора с потребителями, все больше волгоградцев стали переходить именно на такую форму расчетов. Как рассказали «КП-Волгоград» на предприятии, прямые договоры с «Концессиями водоснабжения» заключили уже 2772 жилых домов - 49,6% от жилого фонда, а «Концессиями теплоснабжения» - 3500 многоэтажек (это уже 62,6%).

Напомним, такие договора дают возможность волгоградцам платить за тепловую энергию, горячую и холодную воду, водоотведение напрямую поставщику ресурса, минуя счета УК и ТСЖ. Это сводит «на нет» задержки в оплатах, которые часто возникают, когда платишь через посредника.

В «Концессиях» напоминают, что для заключения прямого договора жильцам дома надо провести общее собрание и в течение 10 дней уведомить о принятом решении концессии и свою управляющую компанию.

После перехода должниками уже будут заниматься юристы ресурсоснабжающих компаний.

- При этом ответственность за общее имущество жилого дома продолжают нести управляющие компании, - отмечают на предприятии.

ВАЖНО!

Ознакомиться с текстом прямого договора на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения можно на сайте «Концессий водоснабжения» в разделе «Потребителям/Физическим лицам». Договор на горячее водоснабжение и тепловую энергию можно найти на сайте «Концессий теплоснабжения» в разделе «Потребителям / Прямые договоры».

ИСТОЧНИК KP.RU