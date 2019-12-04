2019-12-04T15:50:06+03:00
Происшествия

В Астрахани снюс продают детям вместе с шоколадками

Полиция прошлась по магазинам, где продается жевательный табак
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Яркие коробочки с никотиновыми "конфетками" выставлены рядом с продуктами питания. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Яркие коробочки с никотиновыми "конфетками" выставлены рядом с продуктами питания. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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«Никотиновые сладости» добрались до Астрахани. Родители уже забили тревогу: жевательный табак, так называемый снюс, продают детворе без всяких ограничений. Учебные заведения буквально захлестнула эпидемия: в соцсетях подростки рьяно рассказывают о новом средстве для кайфа. При этом мало кто из них знает о том, насколько ядовиты эти «конфетки». В ситуацию вмешались сотрудники астраханской полиции: инспекторы ПДН решили устроить внеплановые рейды по магазинам, где предположительно могут торговать снюсом. И уже сами убедились: нарушений не счесть.

Астрахань захлестнула эпидемия "никотиновых сладостей". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Астрахань захлестнула эпидемия "никотиновых сладостей". Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- За два дня полиция проверила около 100 объектов оптовой и розничной торговли. В трёх магазинах города Камызяка никотиновые смеси беспрепятственно продавали несовершеннолетним. Яркие баночки с красочными наклейками были выставлены на самом видном месте рядом с шоколадными изделиями и другими продуктами питания, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

С продавцами полиция уже провела профилактические беседы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

С продавцами полиция уже провела профилактические беседы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

С продавцами и предпринимателями правоохранители уже провели профилактические беседы. А нарушителей ждет наказание.

Жевательный табак опаснее сигарет, и ни в коем случае его нельзя давать детям. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Жевательный табак опаснее сигарет, и ни в коем случае его нельзя давать детям. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Собранные материалы вместе с образцами продукции полицейские направили в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области для рассмотрения и принятия соответствующего решения, - уточняют в полицейском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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