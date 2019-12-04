В Волжском женщина подделала паспорт, чтобы взять кредит

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-04T15:14:06+03:00

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На какие только ухищрения не идут волгоградцы, чтобы получить кредит в банке: кто-то делает «липовые» справки о зарплате, кто-то вписывает мнимых поручителей… Но волжанка пошла дальше всех - она подделала паспорт.

Как установили в Волжском суде, 40-летняя волжанка сама вписала в графу «место жительства» номер чужой квартиры. На основании этого фиктивного документа женщина оформила микрозайм. Это было в апреле сего года. Когда обман вскрылся, кредиторы обратились в правоохранительные органы. Те завели на волжанку уголовное дело по статье 327 часть 1 УК РФ.

Свою вину подсудимая полностью признала.

Сегодня, 4 декабря, Волжский горсуд, изучив обстоятельства совершения преступления, вынес вердикт - признать женщину виновной в подделке документа и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

- Дело рассматривалось в особом порядке уголовного судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, - добавляют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU