Под Волгоградом на инвалида повесили 45-тысячный долг за отключенную воду

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-04T15:02:53+03:00

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75-летняя жительница села Заплавное Волгоградской области стала жертвой пренебрежительного отношения со стороны коммунальщиков: ей отключили воду, а потом выставили крупный долг за водоснабжение. Пенсионерка, инвалид 2-й группы, проживала в частном доме. В сентябре 2019 года к ней явился специалист МУП «ЖКХ Заплавное», который проверил показания счетчика и без фактического осмотра решил, что тот не работает. По этой причине воду отключили, а за якобы сломанный прибор выставили задолженность – почти 45 тысяч рублей.

- Поскольку при проведении проверки и отключении водоснабжения без уведомления собственника домовладения были допущены существенные нарушения прав инвалида, прокуратурой Ленинского района в адрес руководства МУП «ЖКХ Заплавное» внесено представление, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения исправили, долг аннулировали, а сотрудника МУПа привлекли к дисциплинарной ответственности. Ответит по закону и руководитель. Прокуратура рассматривает дело за нарушение установленного порядка прекращения водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU