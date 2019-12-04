Волгоградская область получила из госказны дополнительно полтора миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-04T14:45:12+03:00

Бюджет региона в этом году при этом останется бездефицитный. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Деньги распределят на медицину, на транспорт и на социальное обслуживание населения

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В казну Волгоградской области из госбюджета поступили дополнительные полтора миллиарда рублей. Точнее 1 миллиард 467 миллионов рублей. Сегодня, 4 декабря, на заседании Волгоградской облдумы депутаты распределяли эти средства. Куда же направили эти деньги?

- 947,8 миллиона рублей пойдут на развитие здравоохранения, 130 миллионов - на социальное обслуживание населения, 160 миллионов– на организацию работы общественного транспорта. Кроме того, 230 миллионов рублей добавили к средствам, которые идут на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, - поясняют в региональном парламенте.

- В этом году областной бюджет уверенно перешагнул рубеж в 100 миллиардов рублей. Во многом это результат большой, системной работы по наведению порядка во всех сферах жизнедеятельности, которая проводится региональной властью. Бюджетные средства идут не только на решение первостепенных задач, но и на создание условий для дальнейшего поступательного развития региона, - отметил заместитель председателя парламентского комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству Сергей Четвериков.

ИСТОЧНИК KP.RU