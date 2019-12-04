В Волгограде мошенники рассылают штрафы от имени Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-04T14:30:16+03:00

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С каждым днем мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана доверчивых волгоградцев. То от имени родственников звонят, то прикрываются следователями, теперь вот «разводят» от имени Роспотребнадзора.

- Выявлены случаи, когда на физических и юридических лиц Волгоградской области через ФГУП «Почта России» приходят постановления о назначении им административного наказания. Письма якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора. В письме также содержится требование заплатить штраф за некое нарушение, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном управлении.

Так вот: реквизиты, указанные в этих письмах, не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора!

Поэтому в управлении рекомендуют волгоградцам перепроверять реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания.

Запомните: штрафы управления перечисляются только на счет территориального органа Федерального казначейства Российской Федерации, и никакая другая организация не может выступать получателем данных платежей!

Если сомневаетесь в правильности постановления, уточните информацию в Роспотребнадзоре. Если столкнулись с фиктивным штрафом, сообщайте о таких фактах в правоохранительные органы. Также сообщить о фактах мошенничества можно в региональный Роспотребнадзор по телефону доверия 8(442) 23-21-49, факсу 8(442) 24-36-47 или через сайт Управления www.34.rospotrebnadzor.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU