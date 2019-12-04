2019-12-04T14:34:40+03:00
Общество

В волгоградские больницы отправили еще 29 новых санитарных машин

«УАЗики» закупили в рамках государственно-частного партнерства. Это уже третья партия за этот год
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Не секрет, что в Волгоградской области (впрочем, как и во многих других областях страны) остро стоит проблема с санитарными машинами. Особенно их нехватка ощущается в отдаленных районах. Именно туда в этом году отправили 92 новеньких "УАЗика". Сегодня, 4 декабря, третья партия "таблеток" поедет в муниципалитеты региона.

- Мы понимаем, что для оказания экстренной медицинской помощи людям, которые находятся в отдаленных районах области, нужны машины высокой проходимости, маневренные. Поэтому в рамках государственно-частного партнерства закупаем специализированные «УАЗы», - говорит заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.

Три «скорых вездехода» отправятся в горбольницу №1 Камышина, по две машины получат Городищенский, Калачевский, Михайловский, Фроловский, Светлоярский, Среднеахтубинский районы, и по одной - Алексеевский, Еланский, Жирновский, Иловлинский, Котовский, Кумылженский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Палласовский и Старополтавский районы.

- Автомобили будут использовать для выездов специалистов в отдаленные населенные пункты, доставки пациентов на диализ и на госпитализацию, - уточняют в обладминистрации.

И отмечают, что в 2019 году впервые было выделено более 66 миллионов рублей из областного бюджета на закупку санитарного автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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