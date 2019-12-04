Волгоградка ложно обвинила зятя в насилии, рабстве и терроризме

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-04T13:57:03+03:00

За неприязнь к родственнику пенсионерке грозит или крупный штраф, или тюрьма

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Когда 61-летняя волгоградка пришла к правоохранителям и рассказала всю «правду» о своем зяте, силовики ахнули: да такому грозит пожизненный срок, не меньше. Женщина заявила, что родственник, проживающий с ее дочерью в Советском районе Астрахани, причастен к ряду серьезных преступлений.

- Она обратилась по факту совершения им мошенничества, изнасилования, незаконного лишения свободы ее дочери, использования ее рабского труда, а также организации террористического сообщества, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Предполагаемого насильника и террориста задержали и допросили, но он оказался непричастен ни к одному указанному правонарушению. В отличие от заявительницы, которая нарушила УК РФ, совершив ложный донос. Свой поступок объяснила просто – не нравится ей зять и все тут.

- Таким образом, женщина оговорила зятя в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей и лишением свободы до 3 лет, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU