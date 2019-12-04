2019-12-04T12:30:51+03:00
Наука

Под Волгоградом нашли челюсть доисторической рыбы, жившей 300 миллионов лет назад

Сейчас редкий экспонат находится в Палеонтологическом институте РАН
Юлия Данильченко
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Редкий экспонат поместили в музей. Фот: Палеонтологический музей имени Ю.А.ОрловаРедкий экспонат поместили в музей. Фот: Палеонтологический музей имени Ю.А.Орлова
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Под землей хранится много тайн и одну из них смогли разгадать исследователи отряда «Ассоциация плавучих университетов»: в одном из каменноугольных разрезов Волгоградской области ученые нашли ископаемые остатки очень древней рыбы. Их возраст примерно 300 миллионов лет.

Геликоприонид - очень древний хищник периода палеозоя, близкий к химерам и акулам. Но если мы знаем, как выглядит ужасная пасть белого "людоеда", то о строении челюстей этого монстра практически не было данных. "Зубные спирали" находили и раньше, например, в Пермском крае, но не такие полные. Острую спираль даже «помещали» на верхнюю челюсть, но теперь ученые смогли воссоздать подлинный образ доисторического чудища, некогда бороздящего водные просторы.

- Как недавно установили ученые, "зубная спираль" располагалась на нижней челюсти в симфизной области. Зубы имели серрейторную заточку и при закрытии челюстей – она разворачивалась вперед, что позволяло эффективно взаимодействовать с поверхностью добычи. По признакам малого износа ученые установили, что геликоприон употреблял в пищу мягкотелую добычу, - пишут исследователи «Ассоциации плавучих университетов».

Находку передали в Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН. Там ее изучают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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