2019-12-04T11:19:59+03:00
Политика

Под Волгоградом силовики проводят антитеррористические учения

Жителей просят сохранять спокойствие и потерпеть неудобства
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 декабря, в Городищенском районе Волгоградской области проходят антитеррористические мероприятия. Это плановое учение в 2019 году, утвержденное председателем НАК и оперативным штабом региона. Коснется оно безопасности и будет отрабатываться на конкретном объекте - топливно-энергетическом комплексе.

Не нужно паниковать, придумывать и распространять слухи. Скопление спецмашин, агенты ФСБ, много полиции, их активное передвижения по городу - все это в рамках учений. Возможно, придется потерпеть некоторые неудобства, но временно и на пользу.

- Просьба к жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом нашли челюсть доисторической рыбы, жившей 300 миллионов лет назад
Под Волгоградом мужчина пытался зарезать бывшую жену за отказ жить вместе
Волгоградскому бизнесмену дали 3 года колонии за неуплату почти 100 миллионов налогов
Один из богатейших бизнесменов Волгограда погиб в Англии
В Волгограде нашли 25 тысяч литров просроченного пива
"Требуются только мужчины": под Волгоградом магазин уличили в дискриминации женщин
Волгоградский «Ротор» не расторг контракт с шестью игроками
Антисанитария и отсутствие документации: в Волгограде наказали фирму по переработке рыбы
В Волгограде суд отправил двух срочников в колонию за избиение сослуживца и сержанта
На Волгоград обрушился снегопад: на дороги вывели 60 спецмашин
Мэрия Волгограда потратит больше 1 миллиона рублей на украшение Главной елки
Волгоград не попал в ТОП городов России, страдающих по «девяностым»
В Волгоградской области массово проверят автобусы и маршрутки
Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину
На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент
В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию
Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники
В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины
Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину
Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей
На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей
Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»