Под Волгоградом силовики проводят антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-04T11:19:59+03:00

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Сегодня, 4 декабря, в Городищенском районе Волгоградской области проходят антитеррористические мероприятия. Это плановое учение в 2019 году, утвержденное председателем НАК и оперативным штабом региона. Коснется оно безопасности и будет отрабатываться на конкретном объекте - топливно-энергетическом комплексе.

Не нужно паниковать, придумывать и распространять слухи. Скопление спецмашин, агенты ФСБ, много полиции, их активное передвижения по городу - все это в рамках учений. Возможно, придется потерпеть некоторые неудобства, но временно и на пользу.

- Просьба к жителям Волгограда и области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам. Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU