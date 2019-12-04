2019-12-04T10:38:30+03:00
Происшествия

Под Волгоградом мужчина пытался зарезать бывшую жену за отказ жить вместе

Подозреваемому грозит до 10 лет колонии
Юлия Данильченко
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Фото: Дарья Перетяжко.Фото: Дарья Перетяжко.
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По уголовному делу за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» проходит 48-летний житель Фроловского района, пытавшийся зарезать бывшую жену за то, что она отказалась жить с ним. Это случилось около десяти вечера 2 декабря. Бывший заявился к женщине поговорить, та накрыла на стол, но разговор не задался. Агрессивный мужчина стал настаивать на дальнейшем проживании, а потом схватился за нож. Ранив жертву в живот, он бросился прочь. Повезло, что женщина смогла позвонить маме и попросить о помощи.

- После задержания мужчина, испугавшись уголовной ответственности, не сразу сознался в содеянном. Однако потом вину свою признал. В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под стражей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе У МВД России по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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