Волгоградскому бизнесмену дали 3 года колонии за неуплату почти 100 миллионов налогов
Волгоградский облсуд не смягчил приговор гендиректору ЗАО «Регион СМ» Валерию Дунаеву, которого Волжский горсуд приговорил к трем годам колонии за неуплату почти 100 миллионов налогов. Дунаев счел срок слишком несправедливым и подал апелляцию. Но следователи и прокуроры нашли и предоставили неопровержимые доказательства вины бизнесмена.
- Установлено, что Дунаев в 2014-2015 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении к выполнению субподрядных работ двух юридических лиц. На самом деле работы выполнялись физическими лицами, без включения в их стоимость НДС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс0службе областной прокуратуры.
Мужчину судили по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Стоит отметить, что максимальный срок, который предусматривает закон – шесть лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU