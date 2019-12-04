Волгоградскому бизнесмену дали 3 года колонии за неуплату почти 100 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-04T10:25:40+03:00

Он еще пытался оспорить срок, но облсуд не смягчил приговор

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Волгоградский облсуд не смягчил приговор гендиректору ЗАО «Регион СМ» Валерию Дунаеву, которого Волжский горсуд приговорил к трем годам колонии за неуплату почти 100 миллионов налогов. Дунаев счел срок слишком несправедливым и подал апелляцию. Но следователи и прокуроры нашли и предоставили неопровержимые доказательства вины бизнесмена.

- Установлено, что Дунаев в 2014-2015 годах уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении к выполнению субподрядных работ двух юридических лиц. На самом деле работы выполнялись физическими лицами, без включения в их стоимость НДС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс0службе областной прокуратуры.

Мужчину судили по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Стоит отметить, что максимальный срок, который предусматривает закон – шесть лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU