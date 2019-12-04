2019-12-04T10:26:39+03:00
Общество

В Волгограде нашли 25 тысяч литров просроченного пива

Опасную продукцию изъяли, а владельцев накажут
Юлия Данильченко
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Сотрудники Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу нагрянули с проверками в Волгоград, где нашли целый склад, забитый некачественным и даже опасным для жизни и здоровья человека алкоголем.

Известно, что помещение находится на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе города-героя. В нем – сотни пивных кег с просроченной продукцией, которую недобросовестный «предприниматель» активно продавал волгоградцам. Естественно, никакой отчетности он не вел и не был зарегистрирован в ЕГАИС.

- Обнаружено более 25 тысяч литров пива различных видов и наименований. В настоящее время вся алкогольная продукция передана на досудебное хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением по Южному федеральному проводится административное расследование, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

По итогам проверки станет ясно, в какие пункты продаж поступал опасный алкоголь и какое наказание понесут организаторы незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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