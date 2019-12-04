"Требуются только мужчины": под Волгоградом магазин уличили в дискриминации женщин

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-04T08:57:43+03:00

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Почему-то руководитель одного из магазинов бытовой техники в Котово решил, что никакая женщина не справится с обязанностями, которые выполняет продавец-консультант. И поплатился за это. Негодующие дамы увидели в объявлении явные признаки сексизма – «требуются исключительно мужчины». Прокуратура Котовского района провела проверку и нашла несоответствие с законом.

Согласно статье «О занятости населения в РФ», работодатель не имеем права дискриминировать потенциального работника ни по каким признакам. Пол, национальность, цвет кожи, язык, происхождение - все это не должно упоминаться. Ни прямо, ни косвенно. Понятно, что на вакансию грузчика лучше приглашать мужчин, но отсеивать неподходящих кандидатов нужно уже на этапе собеседования.

- Постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Волгоградской области потенциальный работодатель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU