Волгоградский «Ротор» расторг контракт с шестью игроками

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-04T08:38:52+03:00

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С шестью игроками волгоградский «Ротор» решил не продлевать контракт. Несмотря на то, что сине-голубые убедительно завершили сезон на первой строчке турнирной таблицы ФНЛ, руководство клуба продолжает думать о будущем. И это не только тренировки, но и усовершенствование основного состава. При этом футболистам дали шанс остаться с «Ротором».

- Новые команды предложено подыскивать вратарю Мирославу Лобанцеву, защитнику Ивану Хомухе, полузащитникам Владимиру Лобкареву, Артему Самсонову, Альберту Шарипову и нападающему Эдуарду Булия. Те, кто не захочет расторгать контракт с волгоградским клубом, начнут подготовку к весенней части сезона с «Ротором-2», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ФК «Ротор».

Напомним, сине-голубые ушли на «зимние каникулы». С января комнада начнет активно готовиться к новым победам. Первый сбор пройдёт в турецком Белеке 12 января. Всего будет три сбора, а 9 марта «Ротор» уже примет соперников из Нижнекамска – «Нефтехимик».

ИСТОЧНИК KP.RU