Антисанитария и отсутствие документации: в Волгограде наказали фирму по переработке рыбы

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-04T08:08:57+03:00

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Рыба – важный продукт, который должен быть в рационе каждого. Но при халатном отношении к переработке и хранению банальная селедка становится опасной. Довольно серьезные нарушения обнаружили в работе одного из предприятий Волгограда - ООО «Волна». Испорченной рыбы там не было, но вот условий для ее неправильной обработки нашлось немало. В процессе проверки инспекторы Роспотребнадзора зафиксировали нарушения в цехе по засолке: в ваннах были места с отбитой плиткой, именно там при плохой дезинсекции могла скапливаться грязь или наоборот - в продукцию попадать частицы. В холодильниках – ржавчина, светильники без защитной арматуры.

И это не все. Сотрудники предприятия не смогли предоставить массу необходимых документов, которые сопровождают процесс работы.

- Отсутствовали: график санитарных дней и генеральной уборки помещений; акты выполненных работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений; договор на обслуживание вентиляции; договор на централизованную стирку санитарной одежды; журналы контроля; программа производственного контроля, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Фирму привлекли к ответственности за «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

ИСТОЧНИК KP.RU