В Волгограде суд отправил двух контрактников в колонию за избиение сослуживца и сержанта

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-03T19:30:17+03:00

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Волгоградский гарнизонный суд отправил в колонию двух контрактников - Завура Измаилова и Аслана Хугаева, которые проходили службу в Волгограде. Теперь они оба отправятся за решетку. А все за то, что возомнили себя «выше» остальных сослуживцев и устроили в части дедовщину.

Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, 15 мая эти двое стали «воспитывать» сослуживца, нанося ему удары по уху. На шум разборок прибежал младший сержант, который в тот день был дежурный по роте. Он попытался остановить дерзких парней, а те в ответ избили его кулаками и ногами.

Но и на этом ЧП не закончилось. В тот же вечер, Измаилов решил наказать рядового, который своими криками привлек дежурного. Он подкараулил его в коридоре и нанес удар ногой левую подреберную область. Удар был таким сильным, что у рядового случился разрыв селезенки, и ее срочно пришлось удалять хирургическим путем.

- В суде Измаилов признал свою вину лишь частично, оправдываясь, мол, он так пошутил, а сержанта и вовсе не был. Но суд вынес строгий вердикт: виновен, и приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Аслан Хугаев свою вину полностью признал и раскаялся, его приговорили к 1 году в колонии поселении, - сообщают в пресс-службе Волгоградского гарнизонного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU