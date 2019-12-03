На Волгоград обрушился снегопад: на дороги вывели 60 спецмашин
Вот и до Волгограда добрался снежный циклон. По прогнозу синоптиков, к ночи снегопад усилится, кроме того столбик термометра опустится до морозных значений. А значит работы у дорожных служб впереди немало. Как сообщают «КП-Волгоград» в администрации города, на расчистку дорог уже вывели 60 единиц снегоуборочной техники.
- Нанесение реагентов и очистка улично-дорожной сети будет производиться как в составе механизированных колонн, так и отдельными машинами.
В первую очередь силы бросят на расчистку основных магистралей Волгограда, где идет основной поток машин и общественного транспорта. Затем перейдут на второстепенные дороги. Особое внимание будет уделено сложным участкам – спускам, эстакадам, крутым поворотам, - отмечают в мэрии Волгограда.
И еще раз поясняют: для того, чтобы пескосоляная смесь растопила снег и лед, требуется время. Поэтому сначала техника обрабатываем магистрали реагентами, а потом чистит дороги.
И обращаются к водителям с просьбой не создавать помех для движения снегоуборочной техники и не бросать машины у обочин.
ИСТОЧНИК KP.RU