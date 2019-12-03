2019-12-03T18:58:11+03:00
Общество

На Волгоград обрушился снегопад: на дороги вывели 60 спецмашин

Техника вышла на расчистку дорог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителей просят не оставлять машины у обочин дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.Водителей просят не оставлять машины у обочин дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Вот и до Волгограда добрался снежный циклон. По прогнозу синоптиков, к ночи снегопад усилится, кроме того столбик термометра опустится до морозных значений. А значит работы у дорожных служб впереди немало. Как сообщают «КП-Волгоград» в администрации города, на расчистку дорог уже вывели 60 единиц снегоуборочной техники.

- Нанесение реагентов и очистка улично-дорожной сети будет производиться как в составе механизированных колонн, так и отдельными машинами.

В первую очередь силы бросят на расчистку основных магистралей Волгограда, где идет основной поток машин и общественного транспорта. Затем перейдут на второстепенные дороги. Особое внимание будет уделено сложным участкам – спускам, эстакадам, крутым поворотам, - отмечают в мэрии Волгограда.

И еще раз поясняют: для того, чтобы пескосоляная смесь растопила снег и лед, требуется время. Поэтому сначала техника обрабатываем магистрали реагентами, а потом чистит дороги.

И обращаются к водителям с просьбой не создавать помех для движения снегоуборочной техники и не бросать машины у обочин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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