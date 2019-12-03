Мэрия Волгограда потратит больше 1 миллиона рублей на украшение Главной елки

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-03T16:40:02+03:00

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До Нового года осталось 28 дней. Европейские города уже сияют праздничными огнями, а вот в Волгограде наступление праздника пока не ощущается. Но это пока. Коммунальщики уже активно начали украшать город. Скоро доберутся и до Главной елки (которая, напомним, в этом году впервые будет установлена не на площади Павших борцов, а в пойме реки Царица). Сама елка тоже видоизменится. На сайте Госзакупок появилось несколько лотов, где заказчиков новых гирлянд и игрушек выступает администрация Волгограда.

Только на новые гирлянды потратят 330 тысяч рублей. Еще 750 тысяч - на новые елочные игрушки и украшения для Главной елки города. Судя по требованиям, которые предъявляют к товару чиновники, волгоградская елка будет бело-синей. Гирлянды заказывают длиной 18 метров и с холодным белым свечением. Елочные игрушки тоже будут серебристого и синего цветов. Всего почти 700 штук: 393 банта и 286 шаров. Будут украшать елку также гирлянды «тающие сосульки». На макушке - восьмиконечная звезда, а рядом в елкой поставят новую двухметровую световую фигуру Деда мороза и светодиодный фонтан, выполненный в виде лилии.

Еще почти 300 тысяч обойдутся бюджету Волгограда светящиеся цифры «20» в дополнение к прошлогодней «20-ке». Трехметровые цифры «2020» установят в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU