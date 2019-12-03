2019-12-03T16:08:47+03:00
Общество

Волгоград не попал в ТОП городов России, страдающих по «девяностым»

Наши люди не хотят возвращаться в «лихолетье»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцы не страдают за лихими 90-ми.Волгоградцы не страдают за лихими 90-ми.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Девяностые» годы в России были особенными: многие до сих пор с трепетом вспоминают первые джинсы, малиновые пиджаки, «Санту-Барбару» и «МММ». Удивительно, но некоторым этот нервный период в истории нашей страны так полюбился, что они до сих пор скучают по тем временам. А знаете, в каком городе России таких «скучающих по «девяностым» больше всего? Экспертам исследовательского агентства Zoom Market тоже стало интересно узнать, и они провели опрос. Задавали людям три вопроса: «С чем у Вас ассоциируются девяностые годы? Вы скучаете по ним? Вы хотите, чтобы они вернулись?». Опросили почти три с половиной тысячи человек в 27-ми городах России, и выяснили, что всего 3% россиян скучает по лихим 90-м годам. Больше всего таких людей оказывается проживает… в Тольятти. На втором месте их рейтинга - Пермь, на третьем - Ростов-на-Дону.

Волгоград в ТОП этого рейтинга не попал (все-таки волгоградцы больше хранят и чтят память о Великой Отечественной войне, нежели о бандитских «девяностых»). В списке из 27-ми городов Волгоград занимает 19-ю строчку.

И, кстати, это первый рейтинг, где Москва - в аутсайдерах на последнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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