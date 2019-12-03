2019-12-03T16:02:50+03:00
Общество

В Волгоградской области массово проверят автобусы и маршрутки

В 2019 году общественный транспорт фигурировал в 218 авариях
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские устроят облаву на маршрутки и автобусы.Полицейские устроят облаву на маршрутки и автобусы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Статистика аварий с участием пассажирского транспорта на территории Волгоградской области пугающая: в 2019 году в 218 ДТП 15 пассажиров автобусов погибли, еще 358 отправились на больничные койки. Нестабильная ситуация сложилась по разным причинам. Самая главная из них – элементарное нарушение ПДД, а также банальная неисправность транспорта.

А с наступлением зимы и снегопадов риски аварий только повышаются. В Воронежской области 3 декабря в опрокинувшемся автобусе пострадало 17 человек – водитель не справился с управлением. В Краснодаре водитель, везший людей, протаранил две машины: 3 человека в больнице. В Белгороде перевернулся автобус с 15 пассажирами. Чтобы снизить число происшествий, волгоградские полицейские устроят облаву на общественный транспорт.

- С 3 по 13 декабря 2019 года пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Вместе с сотрудниками ГИБДД участие также примут сотрудники МУГАДН и Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В ходе мероприятий автоинспекторы проведут сплошные проверки автобусов, отдельное внимание будет уделено автобусам, осуществляющим междугородние и международные перевозки по заказам, а также организованные перевозки групп детей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде суд отправил двух контрактников в колонию за избиение сослуживца и сержанта
На Волгоград обрушился снегопад: на дороги вывели 60 спецмашин
Мэрия Волгограда потратит больше 1 миллиона рублей на украшение Главной елки
Волгоград не попал в ТОП городов России, страдающих по «девяностым»
Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину
На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент
В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию
Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники
В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины
Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину
Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей
На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей
Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»