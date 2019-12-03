В Волгоградской области массово проверят автобусы и маршрутки

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-03T16:02:50+03:00

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Статистика аварий с участием пассажирского транспорта на территории Волгоградской области пугающая: в 2019 году в 218 ДТП 15 пассажиров автобусов погибли, еще 358 отправились на больничные койки. Нестабильная ситуация сложилась по разным причинам. Самая главная из них – элементарное нарушение ПДД, а также банальная неисправность транспорта.

А с наступлением зимы и снегопадов риски аварий только повышаются. В Воронежской области 3 декабря в опрокинувшемся автобусе пострадало 17 человек – водитель не справился с управлением. В Краснодаре водитель, везший людей, протаранил две машины: 3 человека в больнице. В Белгороде перевернулся автобус с 15 пассажирами. Чтобы снизить число происшествий, волгоградские полицейские устроят облаву на общественный транспорт.

- С 3 по 13 декабря 2019 года пройдет профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Вместе с сотрудниками ГИБДД участие также примут сотрудники МУГАДН и Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В ходе мероприятий автоинспекторы проведут сплошные проверки автобусов, отдельное внимание будет уделено автобусам, осуществляющим междугородние и международные перевозки по заказам, а также организованные перевозки групп детей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU