2019-12-03T15:17:41+03:00
Происшествия

Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину

Пиромана поймали спустя пять месяцев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На днях полицейские города Михайловки Волгоградской области задержали на правонарушении 36-летнего мужчину. Стали допрашивать и выяснилось, что этот ранее судимый товарищ причастен к поджогу машины, которое произошло летом сего года.

Это случилось в июле. В полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о поджоге. У него кто-то спалил «ВАЗ-2106», который был припаркован у дома по улице Космодемьянской. Следственно-оперативная группа еще тогда подтвердила, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Но по «горячим следам» вычислить преступника не удалось. И только сегодня задержанный рецидивист (а мужчина уже имеет судимости) во всем признался.

Он рассказал, что накануне поджога он слил с этой «шестерки» бензин. И спалить машину решил, чтобы уничтожить следы преступления.

- На задержанного уже завели уголовное дело по статье Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Грозит ему до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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