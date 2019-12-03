На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-03T15:24:28+03:00

Не обошлось без эксцессов: по пути к месту установки «плавающий танк» увяз в песке

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Установка легендарного бронекатера БК-31 на постамент на Набережной Волгограда была четко распланирована, но в последний момент что-то пошло не так. Грузовик с катером увяз в песке.

Сегодня, 3 декабря, «плавающий танк», который в 2017-м подняли со дна Волги у берегов Волгограда, должен был проделать свой последний путь - с берега реки, куда его доставили пару дней назад, на специально подготовленную площадку - под саркофаг. Для этого специалисты подготовили несколько грузовиков и кранов. Но, когда катер водрузили на платформу, грузовик с БК-31 просел в песок. Пришлось вытягивать их тракторами. Аккуратно и бережно. Справились и с этой задачей.

Специалистам пришлось попотеть, устанавливая бронекатер на платформу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сейчас бронекатер уже стоит на постаменте. С моторного отсека убрали все агрегаты и двигатели, а вот пробоины и «шрамы», которые БК-31 получил, обороняя Сталинград, оставили. Когда строительные работы вокруг нового памятника будут закончены, «плавающий танк» накроют саркофагом и «оживят» с помощью спецэффектов.

Пока саркофага нет, бронекатер накрыли брезентом. Так он простоит до весны, до торжественного открытия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Саркофаг с БК-31 станет не только самым молодым, но и самым технически современным памятником героям - защитникам нашего города, - говорят организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU