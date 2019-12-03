2019-12-03T15:24:28+03:00
Общество

На Набережной Волгограда бронекатер БК-31 с трудом поставили на постамент

Не обошлось без эксцессов: по пути к месту установки «плавающий танк» увяз в песке
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
БК-31 занял свое почетное место на берегу Волги.БК-31 занял свое почетное место на берегу Волги.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Установка легендарного бронекатера БК-31 на постамент на Набережной Волгограда была четко распланирована, но в последний момент что-то пошло не так. Грузовик с катером увяз в песке.

Сегодня, 3 декабря, «плавающий танк», который в 2017-м подняли со дна Волги у берегов Волгограда, должен был проделать свой последний путь - с берега реки, куда его доставили пару дней назад, на специально подготовленную площадку - под саркофаг. Для этого специалисты подготовили несколько грузовиков и кранов. Но, когда катер водрузили на платформу, грузовик с БК-31 просел в песок. Пришлось вытягивать их тракторами. Аккуратно и бережно. Справились и с этой задачей.

Специалистам пришлось попотеть, устанавливая бронекатер на платформу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Специалистам пришлось попотеть, устанавливая бронекатер на платформу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сейчас бронекатер уже стоит на постаменте. С моторного отсека убрали все агрегаты и двигатели, а вот пробоины и «шрамы», которые БК-31 получил, обороняя Сталинград, оставили. Когда строительные работы вокруг нового памятника будут закончены, «плавающий танк» накроют саркофагом и «оживят» с помощью спецэффектов.

Пока саркофага нет, бронекатер накрыли брезентом. Так он простоит до весны, до торжественного открытия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пока саркофага нет, бронекатер накрыли брезентом. Так он простоит до весны, до торжественного открытия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Саркофаг с БК-31 станет не только самым молодым, но и самым технически современным памятником героям - защитникам нашего города, - говорят организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец слил бензин, а после сжег чужую машину
В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию
Мэрия Волгограда обещала не закрывать парковку на площади Павших Борцов на новогодние праздники
В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины
Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину
Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей
На пешеходный фонтан у собора Александра Невского в Волгограде потратят 30 миллионов рублей
Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»
Волгоградка пыталась отсудить алименты у 10-летнего сына умершего мужа
Стажер-бухгалтер из Волжского украла у фирмы 1,7 миллиона рублей
Волгоградская ФСБ поймала наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»
Под Астраханью на «Чертовом городище» поймали черного копателя
Два жителя Ижевска разводили волгоградцев на деньги по телефону
В резко затормозившей маршрутке №57 пострадала волгоградка
Банда из Волжского организовала подпольный цех по производству топлива
Три малыша из Волгоградской области заболели гриппом
Расходы волгоградца на ЖКХ и проезд выше, чем на медицину
Камера на Набережной Волгограда засняла подростков-вандалов, разбивших лавочку скейтами
«Волгоград Арену» передали на баланс облспорткомитета
«Человек тонет!»: в Астраханской области футболисты бросили игру и спасли пенсионерку
Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2020
В Волгограде за мошенничество судят экс-директора Горпитомника
ДТП с подростком попало на видео: в Волгограде 16-летний парень на «шестерке» протаранил иномарку
Волгоградцев приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера
По строительству жилья Волгоград отстает от всех мегаполисов России
Мэрия Волгограда через суд отдаст бомбоубежище государству
Волгоградец получил наследство в семь миллионов рублей по фальшивым документам
По Волгоградской области прошагает Крестный ход с иконой «Избавительница от бед»