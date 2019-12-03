2019-12-03T14:39:55+03:00
Общество

В 2020 году в Волгоградской области проведут всеобщую диспансеризацию

В этом году на медобслуживание потратят 35,4 миллиарда рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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До конца 2019 года на здравоохранение Волгоградской области планируют потратить беспрецедентную до этого сумму - 35, 4 миллиарда рублей. И это только деньги, которые пошли (и еще пойдут) на обеспечение терпрограммы по оказанию бесплатной медпомощи. Плюс сегодня на расходы госпрограммы по развитию здравоохранения Волгоградской области добавили еще 947 миллионов рублей.

- Эти деньги пойдут на финансирование текущей работы медицинских организаций региона, в том числе для оплаты медикаментов, услуг ЖКХ, налоговых отчислений, - поясняют «КП-Волгоград» в областной думе.

В следующем - 2020 году - в сфере здравоохранения региона произойдут некоторые изменения в терпрограмме. В частности, повышается норматив посещений для оказания паллиативной медицинской помощи на одного жителя. Кроме того, за средства ТФОМС можно будет имплантировать человеку двухкамерный электрокардиостимулятор.

А еще - будет чаще проводиться диспансеризация для определенных групп взрослого населения.

- В следующем году на эти цели закладывается 1,8 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем в уходящем году. Данный объём средств позволит провести всеобщую диспансеризацию населения региона, - отмечает директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» Татьяна Самарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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