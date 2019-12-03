В Камышине поймали двух подростков, угонявших машины

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-03T13:55:22+03:00

Мальчишки разбили в "десятке" стекло, а завести не смогли. Тогда они угнали "девятку" припаркованную неподалеку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В понедельник, 2 декабря, в полицию Камышина пришел 54-летний мужчина. Он рассказал, что ночью кто-то разбил стекло на задней двери его «десятки» и пытался ее угнать. Но, видимо, не получилось, и машину только откатили на несколько метров. Примерно в это же время в полицию пришел другой мужчина и заявил об угоне его «ВАЗ-2109».

Полиция взялась за поиски «девятки» и ее угонщиков. Нашли довольно быстро: машину остановил на дороге наряд ДПС. Каково же было удивление гаишников, когда они увидели в машине двух подростков. Оказалось, оба преступления - дело рук этих «детей»: одному едва исполнилось 16 лет и он учится в местном техникуме, а второму школьнику всего 14 лет.

Это уже не первый угон, который совершают подростки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Несовершеннолетний задержали и доставили в отдел полиции. Оперативники установили, что они причастны к совершению еще одного угона. Это они 24 ноября взломали замок зажигания на «ВАЗ-2109», который принадлежит 39-летнему камышанину, и, покатавшись, бросили машину в пятистах метрах от места, где она была припаркована, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Собранные полицейскими материалы передали в СУ СК России по Волгоградской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

- Сейчас оперативники устанавливают причастность подростков к совершению других аналогичных преступлений, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU