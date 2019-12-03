Пьяный сбил пьяного: в Волгограде судят виновника аварии, который сжег машину

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-03T13:49:17+03:00

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Эта авария произошла год назад: 22 декабря неизвестный водитель на неустановленном автомобиле около полуночи мчался по улице Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда, где напротив дома №43 сбил 38-летнего мужчину. Того доставили в больницу, а спустя время полицейские нашли и виновника ДТП. Им оказался волгоградец Машков, который не просто покинул место происшествия, но еще при этом был пьян. Именно подшофе ему пришла идея избавиться от улик - сжечь машину. Но это не спасло нарушителя от правосудия.

Водителя задержали и установили его причастность к ДТП. Кстати, пешеход также был пьян и стоял на проезжей части в районе «зебры», но это не отменяет вины Машкова.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Тракторозаводском районном суде, вскоре подсудимому вынесут приговор. Известно, что пешеход получил серьезные травмы, которые классифицируются как тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU