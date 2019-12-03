Начальница «Почты России» из Волгоградской области украла 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-03T13:29:19+03:00

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В ближайшее время Еланский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого стала бывшая начальница филиала ФГУП «Почта России». Женщину обвиняют в хищении крупной суммы денег из кассы учреждения – 1,4 миллиона рублей.

- По версии следствия, обвиняемая с июля 2018 года по апрель 2019 года похищала из кассы Еланского почтамта различные суммы денежных средств, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии бывший начальник почтамта полностью признала, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Подозреваемая попала под статью «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения». Прокуратура уже проверила доказательства следователей и утвердила обвинение. Женщине грозит до десяти лет колони.

ИСТОЧНИК KP.RU