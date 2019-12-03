2019-12-03T13:15:22+03:00
Общество

Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»

А в Котельниковском районе на дорогах возможна гололедица
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водители, будьте крайне аккуратны на дорогах!Водители, будьте крайне аккуратны на дорогах!Фото: Андрей МИРЕЙКО
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К полудню 3 декабря холодный атмосферный фронт добрался до Волгоградской области. Пришел с сильным ветром и снегом. В связи с чем инспекторы ГИБДД вновь обратились к водителям с предупреждением.

- В ближайшие часы ожидается выпадение осадков в виде снега на участке трассы Р-22 «Каспий» в Новониколавском районе, участке трассы Р-219 «Волгоград-Котельниково-Сальск» в Котельниковском районе. Возможно образование наката и обледенение дорожного полотна, - предупреждают стражи порядка атвовладельцев.

Диспетчерам автовокзалов уже направили уведомления с требованием принять своевременные меры безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов.

Инспекторы ГИБДД ведут постоянный мониторинг ситуации на трассах области. Обещают, что в случае осложнения дорожной обстановки на дороги выйдут дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

- Призываем водителей не совершать на трассах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать средства пассивной безопасности (ремень, детские автокресла), - обращаются в ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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