Волгоградских водителей предупредили о снежных заносах на трассе «Каспий»
К полудню 3 декабря холодный атмосферный фронт добрался до Волгоградской области. Пришел с сильным ветром и снегом. В связи с чем инспекторы ГИБДД вновь обратились к водителям с предупреждением.
- В ближайшие часы ожидается выпадение осадков в виде снега на участке трассы Р-22 «Каспий» в Новониколавском районе, участке трассы Р-219 «Волгоград-Котельниково-Сальск» в Котельниковском районе. Возможно образование наката и обледенение дорожного полотна, - предупреждают стражи порядка атвовладельцев.
Диспетчерам автовокзалов уже направили уведомления с требованием принять своевременные меры безопасности при осуществлении регулярных пассажирских рейсов.
Инспекторы ГИБДД ведут постоянный мониторинг ситуации на трассах области. Обещают, что в случае осложнения дорожной обстановки на дороги выйдут дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.
- Призываем водителей не совершать на трассах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать средства пассивной безопасности (ремень, детские автокресла), - обращаются в ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU