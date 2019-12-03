2019-12-03T13:36:44+03:00
Общество

Волгоградка пыталась отсудить алименты у 10-летнего сына умершего мужа

Ребенок получил по наследству половину комнаты в общежитии
Юлия Данильченко
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Волгоградка пыталась отсудить наследство у 10-летнего ребенка, но суд не позволил.Волгоградка пыталась отсудить наследство у 10-летнего ребенка, но суд не позволил.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Тракторозаводской районный суд Волгограда разбирался в непростом споре между двумя женщинами, которые имели сыновей от одного мужчины. Мать 13-летнего Артема утверждала, что не получила от бывшего супруга ни копейки алиментов. Пока волгоградец был жив, она надеялась, что совершеннолетия мальчика получит законные выплаты, но внезапная смерть бывшего разрушила эти планы. В наследство от него осталась комната в общежитии. Претендовал на нее другой сын – 10-летний Данил. Когда младший ребенок получил половину наследства, первая супруга решила: а почему бы не взыскать алименты именно с этой доли? И пошла в суд.

- Ссылаясь на наличие задолженности по алиментам, имевшейся на момент смерти должника, а также на то, что по его долгам должен отвечать младший сын Данила, принявший наследство, истица обратилась в суд с иском об обращении взыскания на половину долю наследственного имущества. Доводы истца судом проверены и не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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