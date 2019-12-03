2019-12-03T11:38:01+03:00
Происшествия

Стажер-бухгалтер из Волжского украла у фирмы 1,7 миллиона рублей

Женщину приговорили к тюрьме, но отсрочили наказание из-за маленького ребенка
Юлия Данильченко
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Волжанка осталась на свободе из-за маленького ребенка.Волжанка осталась на свободе из-за маленького ребенка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жительница Волжского провернула крупную аферу и осталась на свободе: женщина украла 1,7 миллиона рублей у фирмы, в которой стажировалась на должность бухгалтера. В компанию, которая занимается производством вулканической резины, волжанка устроилась в 2019 году, но на испытательный срок. В мае она получила доступ к финансовым операциям по расчетному счету фирмы и не смогла удержаться. За пару месяцев стажерка похитила круглую сумму, а потом ее разоблачили.

Началось следствие. К этому моменту денег у подозреваемой уже не было, зато она охотно призналась в преступлении. Во-первых, чистосердечное всегда играет на руку подсудимому, а во-вторых она знала, что малолетний ребенок поможет избежать тюрьмы на ближайшие несколько лет.

- По приговору Волжского городского суда она признана виновной. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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