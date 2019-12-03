Волгоградская ФСБ поймала наркокурьеров с двумя килограммами «синтетики»

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-03T11:11:31+03:00

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Канал поставки наркотиков из Самары в Волгоград прикрыли сотрудники областного УФСБ вместе с коллегами из ГУ МВД. Три жителя везли в город-герой незаконный груз – два килограмма синтетических наркотиков. Но их вычислили и отследили. Как только "Лада Ларгус" въехала в Городищенский район, силовики приступили к операции по задержанию

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на посту ДПС "Городищенский" у водителя автомобиля «Лада Ларгус» и 2 пассажиров, следовавших по маршруту "Самара-Волгоград", для сбыта наркотических средств бесконтактным способом, в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты пакеты с наркотическим средством, - рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе регионального УФСБ,

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им вменяются статьи - за "приготовление к преступлению" и "сбыт". Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU