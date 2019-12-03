2019-12-03T10:36:30+03:00
Происшествия

Под Астраханью на «Чертовом городище» поймали черного копателя

28-летний мужчина искал культурные артефакты, чтобы продать их
Юлия Данильченко
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«Чертово городище» на территории Бэровского бугра в Астраханской области будоражит умы не только археологов, но и тех, кто не против обогатиться за счет старинных предметов. Не смог устоять перед соблазном 28-летний житель Астрахани, отправившийся на раскопки. Он вооружился металлоискателем и лопатой, а лучше бы – знаниями. Ведь эта территория входит в объект культурного наследия федерального значения, то есть любая деятельность здесь наказуема. В поисках гончарной керамики или монет он раскопал землю в нескольких местах, чем нарушил закон.

- Он обвиняется по статье «Поиск археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые с использованием специальных технических средств поиска без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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