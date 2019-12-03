Два жителя Ижевска разводили волгоградцев на деньги по телефону

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-03T10:12:29+03:00

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Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Ижевска, которые разводили волгоградцев на деньги по телефону, представляясь потерпевшим и полицейским. Аветисян и Киевский работали по уже популярной схеме: звонили жертвам и, играя каждый свою роль, настаивали на переводе средств на банковские карты за свободу родственника.

- Действуя под предлогом урегулирования вопроса о привлечении родственников или знакомых потерпевших к административной ответственности, злоумышленники просили перечислить им денежные средства. Впоследствии подсудимые обналичивали денежные средства через банковские карты, зарегистрированные на иных лиц, и распоряжались ими по своему усмотрению, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Точное число потерпевших устанавливается. Первый суд состоится 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU