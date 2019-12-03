2019-12-03T09:11:32+03:00
Происшествия

В резко затормозившей маршрутке №57 пострадала волгоградка

Женщину пришлось госпитализировать в больницу
Юлия Данильченко
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Пассажирка попала в больницу.Пассажирка попала в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий с пострадавшими. Одну из них устроил маршрутчик, который резко затормозил, совершая маневр на дороге. Случилось это 2 декабря около шести часов вечера в Ворошиловском районе города-героя.

- 49-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗель» маршрута №57, двигался по улице Рабоче-Крестьянская со стороны Академической в сторону Профсоюзной, подъезжал к дому №13 и осуществил резкое торможение, в результате произошло падение пассажира – 40-летней женщины, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пассажирка получила серьезные травмы и согласилась на госпитализацию. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. А вот невнимательному водителю, который явно проигнорировал правила безопасности и попросту забыл о том, что везет людей, предстоит ответить за аварию. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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