Банда из Волжского организовала подпольный цех по производству топлива
Под уголовное дело по статье за «незаконное предпринимательство» попали три жителя Волгоградской области: 31-летний волгоградец, а также двое мужчин 38 и 50 лет из Волжского. Там же, в городе-спутнике, банда организовала подпольный цех по производству нефтепродуктов, на котором заработала свыше 2,6 миллионов рублей. Прикрыли контору оперативники регионального УЭБиПК вместе полицейскими из Волжского.
Известно, что цех сообщники организовали в нежилом помещении. Оттуда топливо отвозили на подконтрольные заправки и продавали автомобилистам. На предприятии в момент обысков обнаружили 40 тонн сырья и 15 тонн дизельного топлива, а также оборудование.
- Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU