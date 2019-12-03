2019-12-03T08:56:49+03:00
Происшествия

Банда из Волжского организовала подпольный цех по производству топлива

Трое мужчин обогатились на 2,6 миллиона рублей
Юлия Данильченко
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Трое мужчин обогатились на 2,6 миллиона рублейТрое мужчин обогатились на 2,6 миллиона рублейФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Под уголовное дело по статье за «незаконное предпринимательство» попали три жителя Волгоградской области: 31-летний волгоградец, а также двое мужчин 38 и 50 лет из Волжского. Там же, в городе-спутнике, банда организовала подпольный цех по производству нефтепродуктов, на котором заработала свыше 2,6 миллионов рублей. Прикрыли контору оперативники регионального УЭБиПК вместе полицейскими из Волжского.

Известно, что цех сообщники организовали в нежилом помещении. Оттуда топливо отвозили на подконтрольные заправки и продавали автомобилистам. На предприятии в момент обысков обнаружили 40 тонн сырья и 15 тонн дизельного топлива, а также оборудование.

- Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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