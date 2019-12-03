Три малыша из Волгоградской области заболели гриппом

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-03T08:33:13+03:00

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Эпидсезон 2019 года начался с трех случаев заражения гриппом типа «В» трех детей из Волгоградской области в возрасте от двух до шести лет. Все они были непривиты. Но общая ситуация с гриппом и ОРВИ в регионе под контролем, отчитался Роспотребнадзор. Благодаря активной пропаганде вакцинации и профилактики сезонных болезней, взрослым и детям удается избегать серьезных последствий. На каждые 10 тысяч человек приходится 37 заболевших, что на 61% ниже эпидемического порога. Но это число растет: если сравнивать с предыдущей неделей, то показатели выросли на 6%.

- На 30 ноября в область поступили противогриппозные вакцины общим количеством 1144205 доз или 90% от заказанного объема. В ближайшее время ожидается поставка вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослых, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

В первую очередь прививки делают сотрудники больниц (почти 90%), педагоги (86%), школьники (76%), студенты (76%). Пока наибольшее число заболевших перенесли вирусы негриппозной этиологии – это бокавирус, риновирус, аденовирус, так же есть случаи внебольничной пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU