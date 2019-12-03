Расходы волгоградца на ЖКХ и проезд выше, чем на медицину

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-03T08:13:08+03:00

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Возможно, не все скрупулезно занимаются подсчетом каждой копейки, но за нас это делает Волгоградстат. Специалисты ведомства посчитали, сколько в среднем тратит житель Волгоградской области на повседневные потребности – услуги ЖКХ, телефонную связь, проезд, медицину. Волгоградец отдает 3867 рублей, а житель сельской местности – 2821 рубля в месяц.

Несмотря на разницу между зарплатами и ценами в большинстве сфер горожанам удается платить меньше. Селяне тратят больше на ЖКХ - 46,8%, в то время как один волгоградец отдает 44,2%. Такая же история со связью: в периферии она обходится дороже почти на 5%. Проезд тоже выходит существенно выше: у жителей села – 12,4%, у горожан – 7,8%. Почти на равных расходы на бытовые услуги.

- Траты на медицинские услуги по структуре выше у селян, чем у горожан, 6,3% против 3,9%. Доля оплаты услуг учреждений культуры, организации отдыха и системы образования в общей сумме расходов на оплату услуг в городской местности составили – 6,9% и 8,4%, в сельской местности – 2,0% и 2,8%, соответственно, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU