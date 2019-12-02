Камера на Набережной Волгограда засняла подростков-вандалов, разбивших лавочку скейтами

СЕГОДНЯ 21:35 2019-12-02T22:00:09+03:00

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Печальное зрелище: три подростка на площадке для любителей экстремальных видов спорта крушат и ломают лавочку, которую установили на Набережной Волгограда этой весной. Видео, как малолетние вандалы уничтожают новую спортплощадку, появилось в группе «Безопасный регион - РЦУТ Волгоград».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/747383" frameborder="0"></iframe> На набережной Волгограда подростки два дня добивали лавочку в скейт-парке.Видео группы «Безопасный регион - РЦУТ Волгоград».

С виду мальчишки, а злобы и безрассудства через край. Первый раз они пришли сюда «развлекаться» 25 ноября. Камера, установленная на верхней террасе Набережной запечатлела, как парни пытаются своими железными скейтами разломать лавочку: они прыгают, бьют и снова прыгают… Скамейка устояла, но она уже изрядно побита.

Думаете, они на этом успокоились? Нет. Они пришли сюда второй раз, чтобы добить. Вечером 1 декабря они уже били лавочку вчетвером. Когда не одолели скейтами, в ход пошли тяжелые камни. Отломанные от скамейки куски кидали в фонари.

Лавочка оказалась на удивление выносливой. Она устояла. И, конечно же, ее починят. Перевоспитать этих малолетних вандалов - сложнее.

Привлекут ли подростков к ответственности за содеянное, будут решать в полицейском ведомстве. Но гневных комментариев под этим видео не счесть: волгоградцы готовы нещадно наказать малолеток, дабы впредь неповадно было ни им, ни другим.

ИСТОЧНИК KP.RU