«Человек тонет!»: в Астраханской области футболисты бросили игру и спасли пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-02T18:46:00+03:00

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Футбольные матчи заканчиваются по-разному: победы и поражения, бывают даже драки… Но чтобы игроки спасли чью-то жизнь, причем прямо в разгар «битвы» - такое на футболе впервые. И произошло это в селе Икряное Астраханской области: футболисты спасли тонущую в ледяной реке пенсионерку. Эту историю опубликовали в соцсетях.

Как выяснила «КП-Волгоград», случилось это 1 декабря. В воскресенье местная футбольная команда «Сборная Икринянского района» в рамках областного первенства принимала на своем поле команду «Трансгаз». Шла 75-я минута встречи, когда местные игроки обратили внимание на человека, барахтающегося в реке Хурдун, на берегу которой расположено футбольное поле. Это был явно не «морж», потому что человек был в одежде и махал руками. Кто-то закричал - «Человек тонет!» и игра тут же остановилась.

Футболисты стали свидетелями ЧП, благодаря им астраханка осталась жива. Скрин видео из соцсетей.

Пока одни побежали за лодкой, трое молодых парней - два жителя села Икряное (Роман Исаев и Петр Хачиров), и приезжий игрок Фарид Шахбазов бросились к реке. Они прыгнули в ледяную воду, и втроем смогли вытянуть утопающего. Это была пожилая женщина.

Три парня прыгнули в воду спасатеть утопающую. Скрин видео из соцсетей.

Очевидцы рассказывают, что Роман Исаев еще до приезда «скорой» стал оказывать пострадавшей первую медпомощь и смог привести ее в чувства. Врачи говорят, что именно благодаря этому женщина осталась жива. Пенсионерку увезли в больницу.

И пока полиция и спасатели остались разбираться в обстоятельствах случившегося, футболисты продолжили игру. Правда, уже без героев матча. Мокрых и замерзших их отправили греться в раздевалку.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность как ребятам, там и их родителям за то, что воспитали настоящих мужчин и пример для подражания», «Спасибо вам ребята!», «Парни, вы большие молодцы. Честь и хвала», - благодарят футболистов за смелый поступок в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU