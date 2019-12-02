2019-12-02T18:46:00+03:00
Происшествия

«Человек тонет!»: в Астраханской области футболисты бросили игру и спасли пенсионерку

Игроки вытянули бабушку из ледяной воды
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Скрин видео из соцсетей.Скрин видео из соцсетей.
Изменить размер текста:

Футбольные матчи заканчиваются по-разному: победы и поражения, бывают даже драки… Но чтобы игроки спасли чью-то жизнь, причем прямо в разгар «битвы» - такое на футболе впервые. И произошло это в селе Икряное Астраханской области: футболисты спасли тонущую в ледяной реке пенсионерку. Эту историю опубликовали в соцсетях.

Как выяснила «КП-Волгоград», случилось это 1 декабря. В воскресенье местная футбольная команда «Сборная Икринянского района» в рамках областного первенства принимала на своем поле команду «Трансгаз». Шла 75-я минута встречи, когда местные игроки обратили внимание на человека, барахтающегося в реке Хурдун, на берегу которой расположено футбольное поле. Это был явно не «морж», потому что человек был в одежде и махал руками. Кто-то закричал - «Человек тонет!» и игра тут же остановилась.

Футболисты стали свидетелями ЧП, благодаря им астраханка осталась жива. Скрин видео из соцсетей.

Футболисты стали свидетелями ЧП, благодаря им астраханка осталась жива. Скрин видео из соцсетей.

Пока одни побежали за лодкой, трое молодых парней - два жителя села Икряное (Роман Исаев и Петр Хачиров), и приезжий игрок Фарид Шахбазов бросились к реке. Они прыгнули в ледяную воду, и втроем смогли вытянуть утопающего. Это была пожилая женщина.

Три парня прыгнули в воду спасатеть утопающую. Скрин видео из соцсетей.

Три парня прыгнули в воду спасатеть утопающую. Скрин видео из соцсетей.

Очевидцы рассказывают, что Роман Исаев еще до приезда «скорой» стал оказывать пострадавшей первую медпомощь и смог привести ее в чувства. Врачи говорят, что именно благодаря этому женщина осталась жива. Пенсионерку увезли в больницу.

И пока полиция и спасатели остались разбираться в обстоятельствах случившегося, футболисты продолжили игру. Правда, уже без героев матча. Мокрых и замерзших их отправили греться в раздевалку.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность как ребятам, там и их родителям за то, что воспитали настоящих мужчин и пример для подражания», «Спасибо вам ребята!», «Парни, вы большие молодцы. Честь и хвала», - благодарят футболистов за смелый поступок в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24