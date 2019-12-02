В Волгограде за мошенничество судят экс-директора Горпитомника

СЕГОДНЯ 17:06 2019-12-02T17:06:10+03:00

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На скамье подсудимых оказался директор (правда, теперь уже бывший) Горпитомника Волгограда. Его обвиняют в мошенничестве. Этот ушлый руководитель наживался на бездомных собаках. Спросите как? Очень просто: ловили беспризорных животных только на бумаге. Отчитались, что с 23 ноября по 27 декабря 2017-го поймали 838 животных, а на самом деле отловили только 153 собаки. Зато денег из бюджета получили в пять с половиной раз больше.

- За счет подложных документов предприятие необоснованно получило из бюджета города более одного миллиона рублей, - констатируют в суде.

Кроме того, как полагает следствие, подсудимый фиктивно трудоустроил на должность рабочего по уходу за животными своего знакомого. На работу, конечно же, никто не ходил, а зарплату за рабочего получал сам экс-директор.

- В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU