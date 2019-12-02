ДТП с подростком попало на видео: в Волгограде 16-летний парень на «шестерке» протаранил иномарку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-02T15:51:00+03:00

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В 16 лет сесть за руль без прав, попасть в ДТП, получить травму, оказаться на больничной койке и сбежать от врачей, боясь последствий своих «покатушек» - почти сюжет для триллера. Но все это произошло в реальности, в Волгограде.

Этот первый день зимы 16-летний мальчишка запомнит надолго. Вечером 1 декабря ему дали прокатиться по городу за рулем «ВАЗ-2106». На улице Землячки он решил проскочить перекресток, но не успел и на полной скорости врезался в «Киа Оптима». Случилось это 1 декабря примерно в 21.10.

- 27-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы 8-й Воздушной Армии и, уже собирался поворачивать на бульвар 30 лет Победы, когда в него врезалась «шестерка», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - От удара отечественную легковушку отбросило на фонарный столб, а иномарка влетела в дорожный знак. К счастью, все остались живы. Но подростка, который был за рулем, и его 35-летнего пассажира «скорая» увезла в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/747321" frameborder="0"></iframe> В Волгограде 16-летний подросток на "шестерке" спровоцировал ДТП.

Медики диагностировали у обоих пострадавших сотрясение головного мозга и предложили госпитализацию, но парни отказались и сбежали в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU