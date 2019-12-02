2019-12-02T15:51:00+03:00
Происшествия

ДТП с подростком попало на видео: в Волгограде 16-летний парень на «шестерке» протаранил иномарку

Мальчишка и его 35-летний пассажир получили сотрясение головного мозга [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Не проскочил...Не проскочил...Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В 16 лет сесть за руль без прав, попасть в ДТП, получить травму, оказаться на больничной койке и сбежать от врачей, боясь последствий своих «покатушек» - почти сюжет для триллера. Но все это произошло в реальности, в Волгограде.

Этот первый день зимы 16-летний мальчишка запомнит надолго. Вечером 1 декабря ему дали прокатиться по городу за рулем «ВАЗ-2106». На улице Землячки он решил проскочить перекресток, но не успел и на полной скорости врезался в «Киа Оптима». Случилось это 1 декабря примерно в 21.10.

- 27-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы 8-й Воздушной Армии и, уже собирался поворачивать на бульвар 30 лет Победы, когда в него врезалась «шестерка», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - От удара отечественную легковушку отбросило на фонарный столб, а иномарка влетела в дорожный знак. К счастью, все остались живы. Но подростка, который был за рулем, и его 35-летнего пассажира «скорая» увезла в больницу.

В Волгограде 16-летний подросток на "шестерке" спровоцировал ДТП.

Медики диагностировали у обоих пострадавших сотрясение головного мозга и предложили госпитализацию, но парни отказались и сбежали в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев приглашают на Рождественский забег 2020
В Волгограде за мошенничество судят экс-директора Горпитомника
Волгоградцев приглашают на ярмарку в стиле Гарри Поттера
По строительству жилья Волгоград отстает от всех мегаполисов России
Мэрия Волгограда незаконно присвоила здание бомбоубежища
Волгоградец получил наследство в семь миллионов рублей по фальшивым документам
По Волгоградской области прошагает Крестный ход с иконой «Избавительница от бед»
Мэрия Волгограда объявила конкурс на лучшую новогоднюю витрину
Под Волгоградом двое подростков угнали «Волгу», разбили ее в ДТП и сожгли
Полицейский, нечаянно простреливший ногу коллеге, заплатит штраф 50 тысяч рублей
В астраханском порту загорелось иранское судно с древесиной
Под Волгоградом дальнобойщик погиб в горящей фуре
На кольце у «Детского центра» в Волгограде обновят трамвайные пути
В Волгограде маршрутке №3 изменили схему движения: путь стал длиннее в пять раз
Предприятие, загрязняющее воздух в Дзержинском районе, наказали на 53 тысяч рублей
Подполковник запаса продавал должности и звания в Центре боевой подготовки Воздушно-космических сил
Пятая часть волгоградцев получает меньше 15 тысяч рублей
20-летняя волгоградка на «Калине» проехала на "красный" и устроила аварию
Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на хамство таксистов и отсутствие чеков за поездку
В Волгограде обновят остановки за 30 миллионов рублей
Астраханца оштрафовали за перевернутый российский флаг над областным судом
На севере Волгограда улица превратилась в реку из-за порыва на водоводе
Бизнесмен из Астрахани поблагодарил волгоградских полицейских за раскрытый разбой
«Десятка» протаранила автобус, который везли на буксире в Волгограде
Банда волгоградцев грабила чабанские точки и угоняла овец
В Волгограде пьяный водитель сбил двух пенсионеров
У волгоградцев сгорели две иномарки