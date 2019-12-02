По строительству жилья Волгоград отстает от всех мегаполисов России

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-02T15:20:55+03:00

За 9 месяцев в регионе сдали почти 6 тысяч квартир

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Если посмотреть статистику, которую представляет Волгоградстат, то Волгоградская область стремительно развивается и набирает темпы. Взять хотя бы жилищное строительство. «В январе-октябре 2019 года на территории Волгоградской области введено в действие 5965 квартир общей площадью 462,5 тысяч квадратных метров. Это 12,3% больше, чем за январь-октябрь 2018 года», - оперируют цифрами в региональной статистике.

И добавляют: «В январе-октябре 2019 года на территории Волгоградской области введены в действие 2197 зданий, из которых 85,1% составили здания жилого назначения».

Однако, если сопоставить Волгоградскую область с другими такими же крупными агломерациями, то мы проигрываем «по всем позициям». И по строительству жилья в том числе. Так, по данным ДОМ.РФ Волгоградская область находится на последнем 20-м месте из 20-ти крупных агломераций.

Наибольшие объемы строительства жилья характерны для тех агломераций, в которых происходит быстрый рост населения (Московская, Санкт-Петербургская, Краснодарский край). В этих трех агломерациях строится 46,2% жилья от общероссийского объема.

ИСТОЧНИК KP.RU