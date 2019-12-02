Мэрия Волгограда незаконно присвоила здание бомбоубежища

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-02T14:58:04+03:00

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В Арбитражном суде Волгоградской области с иском к администрации Волгограда обратился заместитель прокурора Волгоградской области. Прокуратура пытается в суде отстоять право теруправления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области. Это их имущество мэрия незаконно присвоила. Речь идет о здании бомбоубежища.

К ходе проверки прокуратура выявила, что администрация Волгограда по неведомой причине включила в в реестр муниципального имущества склад гражданской обороны. Это здание вообще-то предназначено для укрытия населения в случае чего. А город отдал его в ведение МУП «Метроэлектротранс».

- Нахождение защитного сооружения гражданской обороны в муниципальной собственности и распоряжение им органом местного самоуправления является незаконным, - указывает в иске зампрокурора и требует, чтобы город передал склад обратно в собственность Российской Федерации.

- Предварительное судебное заседание назначено на 17 декабря, - уточняют в арбитражном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU