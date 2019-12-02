Волгоградец получил наследство в семь миллионов рублей по фальшивым документам

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-02T14:51:24+03:00

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С предложением, от которого 38-летний астраханец не смог отказаться, пришел его знакомый. Он предложил мужчине сделку. Тот должен претвориться братом одного умершего и получить его наследство, а за это он заберет себе гонорар. Сумму за работу обговорили заранее – 90 тысяч рублей. Для безработного жителя Астраханской области это были огромные деньги, так что он уже через пары дней был в Волгограде в банке, куда предоставил фальшивые документы: поддельное свидетельство о праве наследования.

Банковский работник выдал деньги со счета умершего человека: 7,2 миллиона перевела на карту, а 150 тысяч дала наличными.

Астраханец снял деньги в родном городе, сумму за вычетом своего гонорара отдал приятелю.

Мошенничество обнаружили сотрудники банка, когда к ним пришли настоящие наследники. Сумму на счету они восстановили полностью. Так что теперь аферисту, снявшему крупную сумму, предстоит возместить ее уже кредитной организации.

Расследование уголовного дела проводили следователи регионального УФСБ России.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение. Дело пережали в суд.

- Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU